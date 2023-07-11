Знаменитый Зинедин Зидан стал официальным лицом Le Point Rose - французской организации, которая помогает детям, заболевшим раком. Зидан, в 2019 году потерявший из-за страшной болезни своего брата, не сумел сдержать слез во время своей первой речи в новом качестве.

- Мои дети здоровы. Но эта история очень сильно задела меня. потому что я даже не могу себе представить такое горе. Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь семьям с такими детьми, - сказал Зидан, после чего расплакался.

Напомним, что Зинедин Зидан является обладателем «Золотого мяча» в 1998 году, когда он привел французскую сборную к победе в чемпионате мира.