Турецкий топ-клуб «Фенербахче» в статусе свободного агента пополнил 28-летний защитник «Страсбурга» Александр Джику. Ганец подписал с «жёлтыми канарейками» трёхлетний контракт.

Джику – воспитанник «Бастии», «Фенербахче» стал лишь четвёртым клубом в его карьере. Также до перехода в стамбульский клуб он выступал за «Кан».

За всю карьеру у футболиста набрался 221 матч во французской Лиге 1, оформив пять голов и три ассиста. Выступает он преимущественно на позиции центрального защитника, но может сыграть и в опорной зоне, а также на правом фланге обороны.

Напомним, что прямо сейчас «Фенербахче» выступает в Санкт-Петербурге на товарищеском Кубке PARI Премьер.