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Чемпионат Франции. Лига 1

«Фенербахче» усилился защитником «Страсбурга» официально

10 Июля 2023 • 23:25 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

Турецкий топ-клуб «Фенербахче» в статусе свободного агента пополнил 28-летний защитник «Страсбурга» Александр Джику. Ганец подписал с «жёлтыми канарейками» трёхлетний контракт.

Джику – воспитанник «Бастии», «Фенербахче» стал лишь четвёртым клубом в его карьере. Также до перехода в стамбульский клуб он выступал за «Кан».

За всю карьеру у футболиста набрался 221 матч во французской Лиге 1, оформив пять голов и три ассиста. Выступает он преимущественно на позиции центрального защитника, но может сыграть и в опорной зоне, а также на правом фланге обороны.

Напомним, что прямо сейчас «Фенербахче» выступает в Санкт-Петербурге на товарищеском Кубке PARI Премьер.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Страсбург трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Александр Джику
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