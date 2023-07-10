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«ПСЖ» не сможет платить Мбаппе зарплату, если игрок не продлит контракт слухи

10 Июля 2023 • 20:00 Комментировать

«Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает издание Le Parisien, парижане сделали заявление о своем желании продать Килиана Мбаппе. Клуб указал на огромную зарплату форварда, которую финансово способен поддерживать только при условии его продажи или продления контракта после 2024 года, как изначально оговорено между сторонами.

Парижский клуб намерен использовать все возможные методы давления, которые могут заставить Килиана Мбаппе покинуть команду. Источник заявляет, что руководство «Пари Сен-Жерман» настроено крайне решительно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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