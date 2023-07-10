Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поедет с клубом в предсезонное турне.

Парижский клуб не планирует исключать Килиана Мбаппе из состава на предстоящий тур по Японии, сообщает издание Le Parisien. Несмотря на накаленную обстановку вокруг будущего футболиста, клуб пока не рассматривает возможность применения дисциплинарных мер в отношении него.

По информации издания, Мбаппе продолжит тренироваться и принимать участие в командных мероприятиях, пока ситуация не изменится.

Ранее сообщалось, что Мбаппе с высокой долей вероятности продолжит свою карьеру в другом клубе.