Серхио Рико покинул госпиталь

Серьезно пострадавший в конце мая голкипер «ПСЖ» Серхио Рико выписан из госпиталя и покинул его после тридцати шести дней нахождения там. Как уточняет издание The Athletic, пребывание в госпитале не прошло бесследно для Серхио - он потерял около двух десятков килограммов веса.

Но, с другой стороны, он остался жив, ему повезло куда больше, чем знаменитому Михаэлю Шумахеру в 2013 году, с которым случился аналогичный инцидент, но с много более печальными последствиями.

Вернется ли Рико на поле, пока что не сообщается. Очередной чемпионат Франции стартует тринадцатого августа.