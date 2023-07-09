Ди Канио: «ПСЖ» сам вырастил такого неблагодарного монстра»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио считает, что руководство «ПСЖ» может винить в своих злоключениях с Килианом Мбаппе только самих себя, потому что в свое время клуб уже пошел у него на поводу и дал Мбаппе повод считать себя незаменимым.

- Он стал мировым брендом и в прошлом году такое уже случилось единожды, а сейчас происходит снова. «ПСЖ» должен продавать его. Сами вырастили такого монстра. То, как он себя ведет, получая 200 или 300 миллионов, это позор, есть такое бесценное понятие, как рабочая этика, - цитирует слова ди Канио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.