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Ди Канио: «ПСЖ» сам вырастил такого неблагодарного монстра»

09 Июля 2023 • 20:17 Комментировать

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио считает, что руководство «ПСЖ» может винить в своих злоключениях с Килианом Мбаппе только самих себя, потому что в свое время клуб уже пошел у него на поводу и дал Мбаппе повод считать себя незаменимым.

- Он стал мировым брендом и в прошлом году такое уже случилось единожды, а сейчас происходит снова. «ПСЖ» должен продавать его. Сами вырастили такого монстра. То, как он себя ведет, получая 200 или 300 миллионов, это позор, есть такое бесценное понятие, как рабочая этика, - цитирует слова ди Канио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Паоло Ди Канио Килиан Мбаппе
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