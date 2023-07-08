Аль-Хелаифи – о критике Мбаппе в адрес «ПСЖ»: «Почему бы ему не уйти прямо сейчас?»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на критику нападающего Килиана Мбаппе в адрес своей команды. Напомним, ранее француз назвал «ПСЖ» разделённым клубом, а также призвал спросить у руководства, почему команда до сих пор не выиграла Лигу чемпионов.

«Слова Мбаппе в адрес «ПСЖ»? Если он действительно так думает, то почему бы ему не уйти прямо сейчас?», – сказал аль-Хелаифи в коротком ответе французскому изданию RMC Sport.

У Мбаппе остаётся год по контракту с «ПСЖ», но игрок ранее дал понять, что не намерен продлевать соглашение. На трансфер футболиста претендует мадридский «Реал».