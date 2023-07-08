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Чемпионат Франции. Лига 1

Аль-Хелаифи – о критике Мбаппе в адрес «ПСЖ»: «Почему бы ему не уйти прямо сейчас?»

08 Июля 2023 • 15:39 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на критику нападающего Килиана Мбаппе в адрес своей команды. Напомним, ранее француз назвал «ПСЖ» разделённым клубом, а также призвал спросить у руководства, почему команда до сих пор не выиграла Лигу чемпионов.

«Слова Мбаппе в адрес «ПСЖ»? Если он действительно так думает, то почему бы ему не уйти прямо сейчас?», – сказал аль-Хелаифи в коротком ответе французскому изданию RMC Sport.

У Мбаппе остаётся год по контракту с «ПСЖ», но игрок ранее дал понять, что не намерен продлевать соглашение. На трансфер футболиста претендует мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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