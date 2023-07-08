Клубы МЛС проявляют интерес к Неймару, Энрике пытается сохранить игрока

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить в карьеру в МЛС. По информации от журналиста Маттео Моретто, местные клубы проявляют к бразильцу серьёзный интерес и уже находятся в контакте с окружением футболиста.

В то же время источник сообщает, что новый тренер «ПСЖ» Луис Энрике пытается убедить Неймара остаться в парижской команде. Напомним, под руководством испанца футболист выступал в каталонской «Барселоне» и выигрывал Лигу чемпионов.

Неймара ранее также связывали с клубами из Саудовской Аравии, но нападающий пока не определился, где хочет продолжить карьеру. Напомним, бразилец пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы.