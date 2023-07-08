​Мбаппе: «Я рождён, чтобы побеждать»

Звёздный форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе сказал несколько слов о себе.

«Я всегда недоволен, меня никогда не впечатляет то, что я делаю. Я голоден к победам, для меня главное победа, а не участие. Вот почему иногда люди считают меня высокомерным. Не в моём характере просто участвовать, и я не боюсь говорить то, что хочу, как и не боюсь неудач, ведь это часть футбольной карьеры. Но у меня есть глубокое убеждение, что я рождён, чтобы побеждать. Хочу показать это всем», - рассказал Мбаппе в интервью для France Football.

Отметим, что слухи активно связывают Килиана Мбаппе с переходом в «Реал».