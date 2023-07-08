Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о критике в свой адрес.

«Я много забивал годами, и для людей это стало нормой. Мы живём в обществе потребления, где если ты что-то смог, то люди говорят: «Хорошо, но сделай ещё раз». Так что меня не беспокоит критика», - сказал Мбаппе в ходе интервью для France Football.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее 24-летний форвард объявил, что он не планирует активировать опцию продления своего трудового соглашения. Вскоре президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что в таком случае Мбаппе выставят на трансфер.