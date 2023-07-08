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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье получил предложения из Катара и Саудовской Аравии

08 Июля 2023 • 11:15 Комментировать

56-летний французский специалист Кристоф Галтье, который недавно был уволен с поста главного тренера «ПСЖ», имеет несколько вариантов трудоустройства на Ближнем Востоке. Такой информацией поделился журналист Николо Скира.

Как стало известно инсайдеру, тренер получил предложения от клубов из Катара и Саудовской Аравии. Ранее в прессе сообщалось о переговорах между Галтье и саудовским «Аль-Шабабом».

В минувшем сезоне «ПСЖ» под руководством Кристофа стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».  

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Кристоф Галтье
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