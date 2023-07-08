Мбаппе: «Я 4 года подряд становился лучшим бомбардиром Лиги 1, стараюсь быть как можно лучше»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои бомбардирские достижения в последние годы. Напомним, в прошедшем сезоне француз взял свою четвёртую подряд «Золотую бутсу» Лиги 1, забив 29 голов в чемпионате.

«Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. В прошлом сезоне я забил 41 гол за клуб во всех турнирах. За сборную Франции я забил 13 мячей. Я также стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в четвёртый раз подряд», – цитирует Мбаппе Marca.

У Килиана в данный момент остаётся 12 месяцев по контракту с «ПСЖ». Ранее игрок сообщил клубу, что не собирается продлевать истекающее соглашение.