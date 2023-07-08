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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Я 4 года подряд становился лучшим бомбардиром Лиги 1, стараюсь быть как можно лучше»

08 Июля 2023 • 11:07 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои бомбардирские достижения в последние годы. Напомним, в прошедшем сезоне француз взял свою четвёртую подряд «Золотую бутсу» Лиги 1, забив 29 голов в чемпионате.

«Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. В прошлом сезоне я забил 41 гол за клуб во всех турнирах. За сборную Франции я забил 13 мячей. Я также стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в четвёртый раз подряд», – цитирует Мбаппе Marca.

У Килиана в данный момент остаётся 12 месяцев по контракту с «ПСЖ». Ранее игрок сообщил клубу, что не собирается продлевать истекающее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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