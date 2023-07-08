«Галатасарай» назвал сумму, какую готов заплатить за Икарди

Стамбульский «Галатасарай» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере аргентинского нападающего Мауро Икарди. Стамбульский гранд заинтересован в полноценном переходе 30-летнего южноамериканца.

Согласно информации Lequipe, руководство «Галатасарая» готово заплатить за Икарди десять миллионов евро. Контракт Мауро с парижанами рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 19 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 аргентинец принял участие в 24 поединках за стамбульский коллектив, в которых записал на свой счет 22 забитых мяча (шесть – с пенальти) и семь результативных передач.