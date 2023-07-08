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Энрике: «ПСЖ» выбрал идеального тренера»

08 Июля 2023 • 07:47 Комментировать

Новоиспеченный наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал свое назначение в парижский гранд.

«ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта. У нас впереди как успехи, так и неудачи на трансферном рынке. Мне придется принимать много решений. Многим футболистам непросто дается адаптация в таких больших клубах, как «ПСЖ», - передает слова испанского специалиста издание Sport.es.

Напомним, что у руля парижского коллектива Энрике сменил француза Кристофа Галтье. 53-летний наставник заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение. Предыдущим местом работы Луиса была сборная Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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