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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Марселе» высказались о будущем Алексиса Санчеса

08 Июля 2023 • 02:47 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 21:00

Нападающий Алексис Санчес пока не знает, в каком клубе проведёт предстоящий сезон.

Контракт чилийца с «Марселем» истёк 1 июля. Как сообщалось на днях, клуб и игрок продолжают обсуждать дальнейшее сотрудничество, но переговоры проходят непросто. Кроме того, по слухам, у 34-летнего футболиста есть предложения из Саудовской Аравии.

«Мы продолжаем решать вопрос планирования состава совместно с нашим тренером, – комментирует ситуацию спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта. – Думаю, всё может проясниться уже скоро. Это правда, что у Санчеса есть предложения от других клубов, и сейчас я не могу сказать, останется ли он в «Марселе», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Рибалты.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес Хавьер Рибалта трансферы футбола - лето 2023
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