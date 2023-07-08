В «Марселе» высказались о будущем Алексиса Санчеса

Нападающий Алексис Санчес пока не знает, в каком клубе проведёт предстоящий сезон.

Контракт чилийца с «Марселем» истёк 1 июля. Как сообщалось на днях, клуб и игрок продолжают обсуждать дальнейшее сотрудничество, но переговоры проходят непросто. Кроме того, по слухам, у 34-летнего футболиста есть предложения из Саудовской Аравии.

«Мы продолжаем решать вопрос планирования состава совместно с нашим тренером, – комментирует ситуацию спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта. – Думаю, всё может проясниться уже скоро. Это правда, что у Санчеса есть предложения от других клубов, и сейчас я не могу сказать, останется ли он в «Марселе», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Рибалты.