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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» купил хавбека «Лорьяна» за 25 млн евро официально

07 Июля 2023 • 23:07 Комментировать
Ренн
...
Мец
12.08 21:00

Хавбек «Лорьяна» Энцо ле Фе – игрок «Ренна». О трансфере официально сообщает пресс-служба «красно-чёрных». По информации авторитетного портала Transfermarkt сумма трансфера составила 25 млн евро при оценочной стоимости футболиста в 20 млн. 23-летний игрок и его новый клуб подписали пятилетний контракт.

В минувшем сезоне ле Фе сыграл за «Лорьян» в 35 официальных матчах. На его счету пять забитых голов и пять ассистов партнёрам по команде.

Напомним, что по итогам сезона «Ренн» занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, в следующем сезоне команде предстоит сыграть в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Лорьян трансферы футбола - лето 2023 Энцо ле Фе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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