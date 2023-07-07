Хавбек «Лорьяна» Энцо ле Фе – игрок «Ренна». О трансфере официально сообщает пресс-служба «красно-чёрных». По информации авторитетного портала Transfermarkt сумма трансфера составила 25 млн евро при оценочной стоимости футболиста в 20 млн. 23-летний игрок и его новый клуб подписали пятилетний контракт.

В минувшем сезоне ле Фе сыграл за «Лорьян» в 35 официальных матчах. На его счету пять забитых голов и пять ассистов партнёрам по команде.

Напомним, что по итогам сезона «Ренн» занял четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, в следующем сезоне команде предстоит сыграть в Лиге Европы.