Галтье заинтересован в работе в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

На днях «ПСЖ» официально объявил об отставке специалиста, назначив на его место Луиса Энрике. По данным журналиста Санти Ауны, француз, вероятно, недолго будет пребывать в статусе безработного: пригласить Галтье намерен «Аль-Шабаб», и сам рулевой заинтересован в работе в Саудовской Аравии, что значительно облегчает переговоры.

Кристоф Галтье отработал в «ПСЖ» один сезон, выиграв с командой французскую Лигу 1. В Лиге чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».