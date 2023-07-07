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Чемпионат Франции. Лига 1

Хавбек «Лиона» Мендес официально перешёл в катарский клуб официально

07 Июля 2023 • 20:47 Комментировать

31-летний бразильский полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес пополнил ряды катарского клуба «Аль-Райан». О переходе игрока сообщает пресс-служба ближневосточной команды, детали сделки пока что не раскрываются.

Напомним, что «Лион» Мендес пополнил четыре года назад, его контракт с «ткачами» действовал ещё на протяжении двух сезонов. До перехода в «Лион» он выиграл чемпионат Франции в составе «Лилля».

В минувшем сезоне чемпионата Франции «Лион» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице и остался на сезон грядущий без еврокубков.

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Лион Тьяго Мендес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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