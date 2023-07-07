Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте – вторая самая дорогая продажа в истории лиссабонского «Спортинга»

07 Июля 2023 • 19:34 Комментировать

Новичок «ПСЖ» Мануэль Угарте стал второй самой дорогой продажей в истории лиссабонского «Споритнга». Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Так, игрок перебрался в «ПСЖ» за 60 млн евро. Больше него своему клубу принёс денег только один футболист – лидер атаки «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который перешёл в «МЮ» за 65 млн евро несколько лет назад.

На третьем месте – переход из «Спортинга» в «Вулверхэмптон» защитника Матеуса Нунеса. Сделка была оформлена за 45 млн евро.

Напомним, что «ПСЖ» и Угарте подписали пятилетний контракт. Официально сделка подтвердилась в пятницу, 7 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Бруну Фернандеш Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
21:10 · Франция. Лига 1
Только пять игроков обходились «ПСЖ» дороже Угарте
20:52 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе уже согласовал бесплатный переход в «Реал»
20:47 · Франция. Лига 1
Хавбек «Лиона» Мендес официально перешёл в катарский клуб официально
19:34 · Франция. Лига 1
Угарте – вторая самая дорогая продажа в истории лиссабонского «Спортинга»
19:16 · Франция. Лига 1
Дольберг продолжит карьеру в «Андерлехте» официально
18:15 · Франция. Лига 1
Кузяев перейдёт в клуб из Франции
17:51 · Франция. Лига 1
​Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»
17:41 · Испания. Ла Лига
Только один клуб может подписать Мбаппе
14:51 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил об очередном трансфере официально
14:30 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не делал предложений по трансферу Мбаппе
14:06 · Франция. Лига 1
​Ким Кардашьян показала фото с Мбаппе фото
13:08 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе предпочитает перейти только в один клуб, если его позовут в АПЛ 1
11:30 · Испания. Ла Лига
Фелиш выбрал себе новый клуб
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» нацелились на бразильского нападающего
09:18 · Франция. Лига 1
Новичок «ПСЖ» Асенсио назвал свои сильные стороны
Все новости
Рекомендуем