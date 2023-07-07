Угарте – вторая самая дорогая продажа в истории лиссабонского «Спортинга»

Новичок «ПСЖ» Мануэль Угарте стал второй самой дорогой продажей в истории лиссабонского «Споритнга». Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Так, игрок перебрался в «ПСЖ» за 60 млн евро. Больше него своему клубу принёс денег только один футболист – лидер атаки «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который перешёл в «МЮ» за 65 млн евро несколько лет назад.

На третьем месте – переход из «Спортинга» в «Вулверхэмптон» защитника Матеуса Нунеса. Сделка была оформлена за 45 млн евро.

Напомним, что «ПСЖ» и Угарте подписали пятилетний контракт. Официально сделка подтвердилась в пятницу, 7 июля.