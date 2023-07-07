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Дольберг продолжит карьеру в «Андерлехте» официально

07 Июля 2023 • 19:16 Комментировать

Датский нападающий Каспер Дольберг продолжит карьеру в столичном бельгийском клубе «Андерлехт». Об этом сообщает пресс-служба его новой команды.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt уплаченная за игрока сумма «Ницце» составила 5 млн евро. Форвард подписал с брюссельским клубом длительный контракт, рассчитанный на четыре ближайших сезона.

Сезон-2022/23 новичок «Андерлехта» провёл в «Хоффенхайме» и «Севилье», будучи арендованным у клуба, которому принадлежал. В «Ницце» датчанин числился с 2019 года после того, как перебрался во Францию из амстердамского «Аякса».

В минувшем сезоне у нападающего всего лишь один гол и один ассист в 17 матчах немецкой Бундеслиги и Ла Лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Андерлехт Каспер Дольберг трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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