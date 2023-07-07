Кузяев перейдёт в клуб из Франции

Всё идёт к тому, что полузащитник Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции. Как сообщает в социальных сетях журналист Серкан Дикме, 30-летний футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за проявленный интерес и сообщил, что перейдёт во французскую команду. О каком клубе идёт речь, не сообщается.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» рассказывал о прекращении переговоров между Кузяевым и «Бешикташем» - стороны не смогли договориться. Наш источник тоже сообщал, что появление на горизонте клуба из Франции повлияло на ситуацию.

Как известно, после истечения срока контракта с «Зенитом» Далер Кузяев обрёл статус свободного агента.