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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил об очередном трансфере официально

07 Июля 2023 • 14:51 Комментировать

Французский «ПСЖ» официально объявил о своём очередном трансфере. На этот раз ряды команды пополнил полузащитник Мануэль Угарте, который присоединился из лиссабонского «Спортинга». Ради трансфера парижане заплатили за уругвайца сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

Угарте подписал с «ПСЖ» контракт сроком до лета 2028 года. Парижане выиграли гонку за Мануэлем у лондонского «Челси», который предложил уругвайцу менее выгодные финансовые условия, чем «ПСЖ».

Угарте выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне футболист был одним из лучших на своей позиции в чемпионате Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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