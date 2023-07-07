Французский «ПСЖ» официально объявил о своём очередном трансфере. На этот раз ряды команды пополнил полузащитник Мануэль Угарте, который присоединился из лиссабонского «Спортинга». Ради трансфера парижане заплатили за уругвайца сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

Угарте подписал с «ПСЖ» контракт сроком до лета 2028 года. Парижане выиграли гонку за Мануэлем у лондонского «Челси», который предложил уругвайцу менее выгодные финансовые условия, чем «ПСЖ».

Угарте выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне футболист был одним из лучших на своей позиции в чемпионате Португалии.