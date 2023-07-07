Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях ряд фотографий с вечеринки. На одной из фото теледиву обнимает звёздный французский футболист Килиан Мбаппе.

Любопытно, что одним из самых популярных стал следующий комментарий к фотографии: «Держитесь подальше от Мбаппе».

Возможно, этот комментарий оставил болельщик «ПСЖ». Как известно, Мбаппе недавно объявил о том, что он не планирует продлевать контракт с французским клубом. При этом президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи сказал, что если Килиан не продлит соглашение, то его продадут этим летом.

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