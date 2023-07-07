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Новичок «ПСЖ» Асенсио назвал свои сильные стороны

07 Июля 2023 • 09:18 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио, который перешел во французский «ПСЖ» этим летом, рассказал о своих сильных сторонах.

«Какие у меня плюсы? Я – футболист, который любит идти вперед и владеть мячом, делать ассисты и забивать голы. Мои сильные стороны – это мой удар и видение поля», - передает слова 27-летнего испанского хавбека пресс-служба парижского гранда.

Контракт Асенсио с парижским грандом рассчитан до середины 2026 года. Он присоединился к команде в статусе свободного агента.

Марко с 2016 года выступал за мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» полузащитник выиграл 17 трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио
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