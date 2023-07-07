«ПСЖ» ответил на письмо Мбаппе, отказавшегося продлевать контракт

«ПСЖ» ответил на письмо нападающего команды Килиана Мбаппе, в котором форвард заявил о нежелании подписывать новое трудовое соглашение с парижским грандом.

«Мы обсуждали амбициозный контракт, который смогли реализовать только частично из-за условий трансферного окна. Условия были вне нашего контроля, однако, несмотря на все это, мы пытались удовлетворить все требования Мбаппе. Такого мы не делали для других игроков», - говорится в письме парижского клуба.

Напомним, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Срок действия трудового соглашения рассчитан до середины следующего года.