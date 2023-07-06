30-летний игрок обороны «Брюгге» Клинтон Мата стал игроком «Лиона». Трансфер в своих соцсетях подтверждает пресс-служба французского клуба.

По информации Transfermarkt, стороны подписали трудовой контракт на три ближайших сезона. Портал оценивает бельгийско-ангольского футболиста в 4,5 млн евро, а саму сумму сделки – в 5 млн.

Мата провёл в «Брюгге» пять последних лет профессиональной карьеры, ранее выступал в составе представителей бельгийского футбола как «Генк» и «Шарлеруа».

Основная позиция игрока – позиция правого латераля, однако иногда он может смещаться и в центр обороны, а также на правый фланг полузащиты.