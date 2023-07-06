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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» повесил ценник на звёздного Мбаппе

06 Июля 2023 • 18:52 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи публично заявил о том, что Килиан Мбаппе должен либо продлить контракт в ближайшие недели, либо уйти. При этом футболист ранее объявил о нежелании пролонгировать трудовое соглашение. Мбаппе также сообщал о намерении провести сезон 2023/2024 в «ПСЖ», однако такой вариант гранду Лиги 1 не подходит из-за риска потерять звезду бесплатно.

Между тем, RMC Sport сообщает о том, что «ПСЖ» этим летом будет требовать за Мбаппе 200 миллионов евро, если игрок всё-таки откажется от продления соглашения. Отмечается, что запрос парижан может стать проблемой для «Реала», ведь клуб летом уже подписал Джуда Беллингема за 103 миллиона евро.

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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