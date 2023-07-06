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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье выступил с заявлением после отставки из «ПСЖ»

06 Июля 2023 • 15:56 Комментировать

В среду «ПСЖ» объявил об отставке Кристофа Галтье с должности главного тренера. Новым рулевым команды стал испанский специалист Луис Энрике. На следующий день на сайте «ПСЖ» было опубликовано заявление Галтье.

«В то время, как для «ПСЖ» открылась новая страница, я хотел бы сказать «спасибо» после этого напряжённого сезона», - с таких слов начал Галтье.

Теперь уже экс-тренер «ПСЖ» поблагодарил футболистов, тренеров, персонал и медиков. Отдельно Галтье сказал спасибо президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи за его поддержку даже в трудные времена.

«Я искренне желаю «ПСЖ» эмоционального сезона, а Луису Энрике – удачи», - сказал Галтье.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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