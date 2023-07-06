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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике: «Лига чемпионов часто несправедлива»

06 Июля 2023 • 14:49 Комментировать

Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Лиге чемпионов. Как известно, от парижан давно ждут успеха в этом турнире. Лучшим результатом клуба остаётся финал 2020 года, когда «ПСЖ» проиграл «Баварии».

«Мне нравится давление. Многие команды мечтают выиграть Лигу чемпионов, иногда они более опытные, но это не значит, что мы не можем достичь этого уровня. Лига чемпионов часто несправедлива – один плохой матч, и ты вылетел. Для нас это вызов», - сказал Энрике журналистам.

Напомним, что Луис Энрике подписал с «ПСЖ» контракт на два года. На этой должности он сменил Кристофа Галтье.

Луис Энрике – о себе: «ПСЖ» выбрал идеального тренера»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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