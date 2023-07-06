Мбаппе пошёл на уступки «ПСЖ»

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Недавно форвард заявил, что он не будет продевать контракт с «ПСЖ», но сезон 2023/2024 проведёт в команде. При этом клуб терять Мбаппе бесплатно через год не хочет. Если в ближайшие недели футболист не продлит контракт, его выставят на трансфер.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мбаппе готов уйти при получении от «ПСЖ» положенных за сезон 2023/2024 150 миллионов евро (60 миллионов зарплаты и 90 миллионов бонуса за лояльность). Теперь, если верить информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, Мбаппе пошёл на уступки – он готов согласиться на часть от бонуса за лояльность.

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