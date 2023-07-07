Перспективы Луиса Энрике в «ПСЖ»: сколько продержится испанский специалист

Испанский 53-летний специалист Луис Энрике получил назначение в «ПСЖ». Французский клуб не стал занимать выжидательную позицию и назначил нового главного тренера в тот же день, когда расстался с прежним. Отметим, что Кристоф Галтье отработал в «ПСЖ» ровно год – с 5 июля 2022-го по 5 июля 2023-го. За это время он набрал 68% очков, но не смог решить главного – добиться с французским гегемоном успехов вне Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, чего стоит ждать от Луиса Энрике и сколько испанец продержится у руля «ПСЖ».

Новая страна в карьере

Луис Энрике в бытность игроком выступал только в испанских клубах. Начинал карьеру в хихонском «Спортинге», затем пять лет провёл в мадридском «Реале», после чего совершил роковой переход в каталонскую «Барселону». Что в Мадриде, что в Каталонии Энрике становился чемпионом Испании и других внутренних наград. Вместе с «Барселоной» выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, что уже может радовать руководителей «ПСЖ». Победы вне внутреннего чемпионата у Энрике были. Поэтому президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил о том, почему его выбор пал на Луиса Энрике. Но это всё в игровую пору. А какой бэкграунд у Луиса Энрике в роли главного тренера? Тоже большой опыт работы в Испании: «Сельта», «Барселона», национальная сборная. Один год специалист отработал в итальянской «Роме». Настало время открыться Франции. Увидеть Париж и … Нет, надеемся, не умереть, а победить. Этого очень ждут болельщики «ПСЖ».

Без Месси и Рамоса

Об уходе Лионеля Месси и Серхио Рамосановый наставник «ПСЖ» высказался философски. Да и вряд ли можно было сохранить новоиспечённого чемпиона мира и одну из главных звёзд сборной Испании десятых годов. Оба уже на излёте своей карьеры. Перед Луисом Энрике стоит задача построить новую команду. Эта команда в первую очередь должна наконец-то добиться успеха в Европе. Участие в финале Лиги чемпионов-2020 и победа в Кубке Интертото-2011 – это последние значимые достижения парижан на европейской арене. Однозначно, не таких успехов ждут от своего клуба арабские шейхи.

Решить вопрос с Мбаппе

Первый вопрос, который встанет перед Луисом Энрике, – это сохранение в клубе Килиана Мбаппе. Второй – Неймар. Остаться в один миг без ведущего ударного трио и начать с этого свою карьеру в «ПСЖ», от которого требуют успеха в Европе и ждут только победы во внутренних соревнованиях – весьма сомнительное удовольствие. Испанский специалист это понимает. Поэтому на пресс-конференции по случаю своего назначения даёт ответ, что будет разговаривать с лидерами клуба. Не стоит забывать и о новичках. Их ожидается шесть человек: Люка Эрнандес, Мануэль Угарте, Кан-Ин Ли, Марко Асенсио, Милан Шкриньяр и Чер Н'Дур. Наверняка «ПСЖ» укрепит свои позиции и другими футболистами.

Сколько продержится испанский специалист

Начиная с 2016 года в «ПСЖ» работали четыре специалиста. Унаи Эмери и Томас Тухель продержались два сезона, Маурисио Почеттино и Кристоф Галтье – по одному. Все выигрывали чемпионский титул и один из кубковых трофеев. Очевидно, что этого мало. Арабские шейхи ждут Лигу чемпионов. Деньги есть, инфраструктурой обеспечены, лучшее трио форвардов собрали. Ну что ещё нужно?

С 1970 года в «ПСЖ» проработало 17 главных тренеров. Рекордсменом по количеству матчей среди них является Луис Фернандес, который отработал в качестве наставника 244 игры во время двух приходов в команду (1994-1996 и 2000-2003). Но даже он не продержался в клубе в течение одного пятилетнего периода. Четыре года – это максимум для наставников «ПСЖ». В последнее время, напомню, не более года. Только Лоран Блан пробыл в клубе три года – с 2013 по 2016-й.

Луис Энрике на протяжении своей карьеры проработал в четырёх клубах и национальной сборной Испании. Ни в одной из команд он не пробыл более четырёх лет. Прошли времена Арсена Венгера, Алекса Фергюсона и Олега Романцева, которые были неизменным наставниками или, лучше сказать, менеджерами своих клубов на протяжении десятка лет. Но, похоже, что Луис Энрике удержится у руля «ПСЖ» не более трёх лет. Об этом сигнализирует статистика. Многое решится уже этим летом. Если ему не удастся удержать лидеров, то выстроить новую команду он может просто не успеть, и тогда…

Непрерывный стаж главного тренера представлен в таблице

Клуб Срок работы «Барселона В» 3 года «Рома» 1 год «Сельта» 1 год «Барселона» 3 года Сборная Испании 3,5 года

Константин Лицин