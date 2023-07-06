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Чемпионат Франции. Лига 1

Гладилин оценил вероятность победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов после прихода Луиса Энрике эксклюзив

06 Июля 2023 • 15:15 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении на пост главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

«Сложно ему будет, конечно. Энрике - хороший тренер, имеет авторитет. Как там будет в «ПСЖ», нужно будет смотреть на дистанции. Выиграть Лигу чемпионов не так просто, тому же Гвардиоле это удалось после того, как он побывал во все выдающихся клубах. Но Энрике - талантливый человек, талантливый тренер. Выиграть этот трофей не так просто», — сказал Гладилин.

Луис Эрике поставил подпись в контракте, который рассчитан на два сезона. Испанец возвращается к работе после полугодового перерыва. После чемпионата мира – 2022 он покинул тренерское кресло сборной Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Лига 1 Луис Энрике Валерий Гладилин
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