Шкриньяр прокомментировал переход в «ПСЖ»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр высказался о подписании нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

«Я счастлив, очень рад стать частью этого проекта. «ПСЖ» - один из лучших клубов мирового футбола, у него невероятные болельщики. Последние месяцы были для меня непростыми из-за травм, но сейчас чувствую себя намного лучше», - передает слова футболиста пресс-служба французского клуба.

В конце июня у Милана истек трудовой договор с «нерадзурри». Цвета миланского коллектива Шкриньяр защищал с 2017 года.