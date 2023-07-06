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Шкриньяр прокомментировал переход в «ПСЖ»

06 Июля 2023 • 12:37 Комментировать

Словацкий защитник Милан Шкриньяр высказался о подписании нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

«Я счастлив, очень рад стать частью этого проекта. «ПСЖ» - один из лучших клубов мирового футбола, у него невероятные болельщики. Последние месяцы были для меня непростыми из-за травм, но сейчас чувствую себя намного лучше», - передает слова футболиста пресс-служба французского клуба.

В конце июня у Милана истек трудовой договор с «нерадзурри». Цвета миланского коллектива Шкриньяр защищал с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр
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