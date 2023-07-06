Бывший защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ», об этом сообщается на официальном сайте французского гранда. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года.

Шкриньяр пополнил ряды парижского клуба на правах свободного агента, поскольку у него истек срок действия контракта с «нерадзурри». За миланскую команду Милан выступал с 2017 года. Он принял участие в 246 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Вместе с «Интером» Шкриньяр становился чемпионом Серии А, а также победителем Кубка Италии и Суперкубка страны.