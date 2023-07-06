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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Мбаппе стал бы находкой и для «Реала», и для «Барселоны», и для «Манчестер Сити» эксклюзив

06 Июля 2023 • 10:02 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход 24-летнего французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

- Мбаппе не очень зависимый от команды нападающий. Он может стартовать в любой точке поля. И отыграется, и обострит, и убежит, и забьёт. Очень приличный форвард. Холанн и Левандовски – это классные нападающие, но всё-таки зависимые. Им нужны передачи, прострелы, пространство. А Мбаппе здорово заиграет в любой команде. И для «Реала», и для «Барселоны», и для «Манчестер Сити» он просто находка в данный момент.

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Евро-Футбол.Ру,
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