Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход 24-летнего французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

- Мбаппе не очень зависимый от команды нападающий. Он может стартовать в любой точке поля. И отыграется, и обострит, и убежит, и забьёт. Очень приличный форвард. Холанн и Левандовски – это классные нападающие, но всё-таки зависимые. Им нужны передачи, прострелы, пространство. А Мбаппе здорово заиграет в любой команде. И для «Реала», и для «Барселоны», и для «Манчестер Сити» он просто находка в данный момент.