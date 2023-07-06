Бен-Йеддер может сменить «Монако» на другой французский клуб

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может продолжить карьеру в другом французском клубе. Как стало известно журналистам Prime Video Sport, заполучить 32-летнего игрока в свои ряды рассчитывает «Ренн».

Монегаски могут продать Виссама, чтобы не потерять его бесплатно. Контракт форварда истекает летом следующего года. Трансферная стоимость Бен-Йеддера оценивается в 15 миллионов евро.

Нападающий выступает за «Монако» с августа 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 32 поединка, в которых отметился 19 забитыми мячами (пять – с пенальти) и шестью голевыми передачами.