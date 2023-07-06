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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар подрался в ночном клубе

06 Июля 2023 • 08:10 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар стал участником драки в одном из ночных клубов Рио-де-Жанейро, информирует Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, у нападающего возник конфликт с одним из посетителей заведения. Во время ссоры Неймар и незнакомый мужчина громко кричали друг на друга и толкались. В перепалку вмешалась служба безопасности ночного клуба, после чего конфликт был завершен.

Срок трудового договора нападающего с парижанами рассчитан до середины 2025 года. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть французский гранд и вернуться в каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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