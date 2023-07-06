Дом президента «ПСЖ» обыскали из-за подозрений в коррупции

Дом главы «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обыскали в связи с подозрением в коррупции. Об этом отрапортовали журналисты RMC Sport. Президент французского клуба не препятствовал обыску и сотрудничал с правоохранительными органами. Итоги проверки пока неизвестны.

Напомним, что на этой неделе парижский гранд сменил главного тренера. С поста рулевого был уволен Кристоф Галтье, а на его место назначили испанского специалиста Луиса Энрике. С ним был подписан контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» завоевал золотые медали. В Лиге чемпионов парижская команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».