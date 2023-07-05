Голкипер «Труа», 30-летний Готье Галлон продолжит карьеру в «Ренне», сообщает пресс-служба французской команды. Стороны подписали контракт на три ближайших сезона.

Напомним, что «Ренн» по итогам сезона-2022/23 занял четвёртое место в Лиге 1 и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы УЕФА. «Труа» занял лишь 19-е место в турнирной таблице, набрал 24 очка и отправился в Лигу 2.

Ранее мы сообщали, что «Ренн» потратился на молодого атакующего полузащитника «Нанта» Людовика Бласа. Авторитетрный портал Transfermarkt оценил эту сделку в 15 млн евро.