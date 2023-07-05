«Ренн» приобрёл у «Нанта» 25-летнего полузащитника атаки Людовика Бласа. О сделке сообщает пресс-служба «Ренна».

Блас – воспитанник «Генгама», «Ренн» стал всего третьим его клубом за карьеру. В «Нант» футболист перебрался четыре года назад, его родной клуб получил за трансфер 8 млн евро.

По данным авторитетного портала Transfermarkt сумма сделки составила 15 млн евро. Детали контракта не раскрываются. Сам портал оценивает игрока в 20 млн евро.

«Ренн» в минувшем сезоне в рамках Лиги 1 финишировал на четвёртом месте, «Нант» стал 16-м и сохранил прописку в элите французского футбола.