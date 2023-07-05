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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» выкупил игрока «Нанта» за 15 миллионов евро официально

05 Июля 2023 • 22:24 Комментировать
Ренн
...
Мец
12.08 21:00

«Ренн» приобрёл у «Нанта» 25-летнего полузащитника атаки Людовика Бласа. О сделке сообщает пресс-служба «Ренна».

Блас – воспитанник «Генгама», «Ренн» стал всего третьим его клубом за карьеру. В «Нант» футболист перебрался четыре года назад, его родной клуб получил за трансфер 8 млн евро.

По данным авторитетного портала Transfermarkt сумма сделки составила 15 млн евро. Детали контракта не раскрываются. Сам портал оценивает игрока в 20 млн евро.

«Ренн» в минувшем сезоне в рамках Лиги 1 финишировал на четвёртом месте, «Нант» стал 16-м и сохранил прописку в элите французского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Нант трансферы футбола - лето 2023 Людовик Блас Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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