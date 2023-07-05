​Президент «ПСЖ» рассказал, когда Мбаппе могут выставить на трансфер

Трансферная сага с Килианом Мбаппе закручивается. Нассер аль-Хелаифи, который занимает пост президента «ПСЖ», публично объявил, что уход Мбаппе из клуба через год в статусе свободного агента исключён. Более того, руководитель гранда Лиги 1 очертил для 24-летнего звёздного форварда временные рамки ультиматума.

«Мбаппе должен принять решение на следующей неделе, максимум – через две недели. Если он не захочет подписывать новый контракт, то дверь открыта. Никто не может быть выше клуба. Это касается не только футболистов, но и меня тоже», - слова аль-Хелаифи приводит Le Parisien.

Напомним, что слухи связывают Килиана Мбаппе с «Реалом».

Президент «ПСЖ» публично озвучил ультиматум для Мбаппе