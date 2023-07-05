​Президент «ПСЖ» объяснил, почему клуб выбрал Энрике

В среду «ПСЖ» объявил о перестановке на тренерском мостике. Кристоф Галтье ушёл в отставку, а новым рулевым команды стал Луис Энрике. Президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи объяснил, почему был выбран именно испанец.

«Луис Энрике – один из лучших тренеров в мире. Он ставит атакующий футбол, а это то, чего мы хотим здесь, в Париже», - сказал аль-Хелаифи на пресс-конференции.

Как известно, Луис Эрике поставил подписи в контракте, который рассчитан на два сезона. Испанец возвращается к работе после полугодового перерыва. После чемпионата мира – 2022 он покинул тренерское кресло в сборной Испании.

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