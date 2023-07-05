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Аль-Хелаифи поблагодарил Месси и Рамоса

05 Июля 2023 • 18:46 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи выступил перед журналистами на пресс-конференции, посвящённой назначению Луиса Энрике на пост главного тренера команды. Для начала аль-Хелаифи извинился за задержку мероприятия.

«Я хотел попасть на столь исторический момент для клуба», - объяснил президент «ПСЖ» сложившуюся ситуацию. Как известно, его рейс задержался. 

«Мы уважаем Галтье. Также хочу поблагодарить Лео Месси и Рамоса. Они отличные футболисты», - сказал аль-Хелаифи представителям СМИ. 

Напомним, что контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи
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