Аль-Хелаифи поблагодарил Месси и Рамоса

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи выступил перед журналистами на пресс-конференции, посвящённой назначению Луиса Энрике на пост главного тренера команды. Для начала аль-Хелаифи извинился за задержку мероприятия.

«Я хотел попасть на столь исторический момент для клуба», - объяснил президент «ПСЖ» сложившуюся ситуацию. Как известно, его рейс задержался.

«Мы уважаем Галтье. Также хочу поблагодарить Лео Месси и Рамоса. Они отличные футболисты», - сказал аль-Хелаифи представителям СМИ.

Напомним, что контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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