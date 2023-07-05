​Луис Энрике получил вопрос об уходе Месси

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос об уходе Лионеля Месси. Как известно, после двух сезонов в Париже звёздный аргентинец решил перейти в «Интер Майами».

«Месси и Рамос ушли из «ПСЖ» до начала моих переговоров. Так что я не имею к этому никакого отношения. Я рад работать с Луишем Кампушем. У него отличный уровень, и мы смотрим в одном направлении.

Неймар? Я с ним не разговаривал. У нас будет достаточно времени. Ясно, что нам нужно будет принять много решений», - сказал Энрике.

Добавим, что Луис Энрике заключил с «ПСЖ» контракт, который рассчитан на два ближайших сезона. На должности рулевого парижан испанец сменил Кристофа Галтье.