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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике – о себе: «ПСЖ» выбрал идеального тренера»

05 Июля 2023 • 18:23 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уверен, что в столице Франции он сможет добиться успеха. О подписании контракта с испанцем гранд Лиги 1 объявил в среду.

«Я взял на себя обязательство построить команду, и у меня есть помощь клуба. Я не сомневаюсь, что смогу построить здесь команду, которая понравится болельщикам «ПСЖ». Посмотрим, на что мы способны.

«ПСЖ» - клуб-победитель, который хочет расти. Нужно только правильно инвестировать. Они выбрали идеального тренера для этого проекта. Я говорю так, как я это чувствую», - сказал Энрике журналистам в ходе пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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