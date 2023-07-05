​Энрике: «Проект «ПСЖ» очень хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике во время своей презентации высказался о спортивном проекте клуба.

«С первой нашей встречи с президентом и Луишем Кампушем всё было очень просто. Не прошло и пяти минут, как мы говорили о планах. Тот проект, который мне предложили здесь, могут предложить очень немногие клубы. Думаю, этот проект очень хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола, который нравится болельщикам и даёт результат», - сказал Энрике.

Напомним, что Луис Энрике подписал с «ПСЖ» контракт сроком на два года. На должности рулевого парижской команды испанец сменил Кристофа Галтье.