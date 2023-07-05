Кофрие высказался о подписании контракта с «Клермоном»

Бывший футболист московского «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о заключении полноценного контракта с «Клермоном».

Бельгийский защитник отметил, что для него для него стало большой честью стать частью французского клуба на постоянной основе.

«Я действительно чувствовал, что все хотят, чтобы я остался. Это дает мне дополнительную мотивацию, чтобы помочь команде и клубу достичь своих целей в следующем сезоне», - приводит слова Кофрие официальный сайт «Клермона».

Напомним, что 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал за французский клуб на правах аренды. Он заключил контракт до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.