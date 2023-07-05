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Чемпионат Франции. Лига 1

​Новый тренер «ПСЖ» Энрике высказался о будущем Мбаппе

05 Июля 2023 • 18:12 Комментировать

Луис Энрике даёт пресс-конференцию по случаю своего назначения главным тренером «ПСЖ». Разумеется, журналисты спросили у испанца о ситуации с Килианом Мбаппе. Поговаривают, что звёздный форвард может уйти в «Реал» уже этим летом.

«Когда я подписывал контракт, некоторые вопросы ещё оставались открытыми. Всё может случиться. Эту ситуацию мы рассмотрим в частном порядке. Некоторые вещи могут произойти.

Когда вы планируете состав, вы открыты для разных ситуаций. Я держу разговоры о планировании состава в тайне, потому что это профессиональные моменты.

Собираемся ли мы кого-то подписать? Ситуация на рынке постоянно меняется. Уверен, у нас будет отличная команда», - сказал Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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