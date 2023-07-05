​Луис Энрике прокомментировал назначение в «ПСЖ»

В среду «ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера. Контракт испанца рассчитан на два года. На страницах официального сайта «ПСЖ» были опубликованы слова Энрике.

«Я рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт. Мне очень интересно познакомиться с новыми людьми, жить в новом городе, изучать новый язык и, прежде всего, тренировать «ПСЖ», - сказал Энрике.

Следующий чемпионат Франции стартует в августе. «ПСЖ» будет защищать чемпионский титул, но главные надежды болельщиков, конечно, связаны с Лигой чемпионов. Лучшим результатом команды в этом турнире остаётся финал 2020 года.