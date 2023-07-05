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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике стал тренером «ПСЖ» официально

05 Июля 2023 • 18:01 Комментировать

«ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера команды. 53-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан на два сезона.

На посту рулевого «ПСЖ» Луис Энрике сменил Кристофа Галтье. Под руководством этого специалиста в сезоне 2022/2023 парижане выиграли чемпионат Франции, а перед ним – Суперкубок.

Луис Энрике находился без работы с конца прошлого года. Этот специалист ушёл из сборной Испании после неудачного выступления команды на чемпионате мира – 2022. «Красная фурия» тогда вылетела уже по итогам 1/8 финала, уступив Марокко по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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