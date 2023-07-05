«ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера команды. 53-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан на два сезона.

На посту рулевого «ПСЖ» Луис Энрике сменил Кристофа Галтье. Под руководством этого специалиста в сезоне 2022/2023 парижане выиграли чемпионат Франции, а перед ним – Суперкубок.

Луис Энрике находился без работы с конца прошлого года. Этот специалист ушёл из сборной Испании после неудачного выступления команды на чемпионате мира – 2022. «Красная фурия» тогда вылетела уже по итогам 1/8 финала, уступив Марокко по пенальти.